Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται τον Νοέμβριο και ποιοι μένουν εκτός

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια για τις κατηγορίες που καλύπτει το μέτρο.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 100 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 879 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η διατήρηση ηλικιακών περιορισμών προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει τροπολογία στη Βουλή ζητώντας την κατάργησή τους.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με τις ανακοινωμένες προϋποθέσεις, δικαιούχοι είναι:

* Συνταξιούχοι γήρατος 65 ετών και άνω, εφόσον είχαν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. * Συνταξιούχοι χηρείας 60 ετών και άνω, εφόσον λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας. * Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη ή προνοιακό επίδομα. * Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν προβλέπεται ενίσχυση για συνταξιούχους γήρατος κάτω των 65 ετών, ούτε για όσους συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026.

Εκτός μένουν επίσης συνταξιούχοι χηρείας κάτω των 60 ετών, καθώς και όσοι ηλικίας 60–65 ετών λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει άδικο το ηλικιακό κριτήριο, επισημαίνοντας ότι ένας χαμηλοσυνταξιούχος 62 ετών αποκλείεται, ενώ ένας συνταξιούχος άνω των 65 ετών δικαιούται την ενίσχυση ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η πληρωμή προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ.

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί καθαρό, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται αύξηση συντάξεων κατά 2,8%, η οποία θα αποτυπωθεί στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.