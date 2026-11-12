Αναδρομικό voucher €1.000 ευρώ σε 190.000 δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα θα παίρνουν και «κουπόνι» €60 μηνιαίως. Όπως εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «αυτό το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία αλλά και λαϊκές αγορές»

Στην ανακοίνωση ενός προγράμματος μέσω του οποίου 190.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πάρουν αναδρομικό voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα προχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τονίζοντας ότι οι 190.000 δικαιούχοι θα παίρνουν και voucher 60 ευρώ μηνιαίως, που θα αυξάνεται με μοριοδότηση.

Όπως εξήγησε η κυρία Μιχαηλίδου, «αυτό το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία αλλά και λαϊκές αγορές»

Δημιουργούνται Κοινωνικές Κατοικίες

Η υπουργός ανέφερε ότι «θα δημιουργηθούν συγκροτήματα κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ανενεργά στρατόπεδα, μέσα στα οποία θα υπάρχουν μίνι μάρκετ, νηπιαγωγεία κ.ά. Εκεί το ενοίκιο θα είναι στο 50-60% του αγοραίου ενοικίου»