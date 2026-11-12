Νέο Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα

Μια νέα μορφή οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης προωθεί η κυβέρνηση, με περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να αναμένεται να ωφεληθούν από το νέο Market Pass.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η μέση μηνιαία ενίσχυση θα ανέρχεται στα 60 ευρώ, ενώ η πρώτη καταβολή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ, λόγω αναδρομικών ποσών.

Στόχος είναι τα πρώτα κουπόνια να δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί οριστική ημερομηνία πληρωμής.

Τι αλλάζει με το νέο Market Pass

Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά τις παραδοσιακές διανομές τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με ηλεκτρονικά κουπόνια (vouchers). Το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα που παρείχε δωρεάν τρόφιμα και βασικά αγαθά σε οικονομικά ευάλωτους πολίτες, μέσω οργανωμένων διανομών.

Το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και οι σχετικές δράσεις συνεχίζονται πλέον μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Πού θα χρησιμοποιούνται τα κουπόνια

Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα vouchers θα χρησιμοποιούνται σε σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές, για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας.

Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ

Βασικοί δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Τα 1.000 ευρώ δεν αποτελούν οριζόντιο επίδομα για όλους. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τα αναδρομικά δικαιώματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι πολίτες δεν θα παραλαμβάνουν πλέον προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων, αλλά θα αποφασίζουν οι ίδιοι τι θα αγοράσουν, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειάς τους.