Παράταση έως 13/11 για υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Παράταση έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1227/2026).

Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των υπόχρεων και των διαχειριστών ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, δίνοντάς τους επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, my1521, μέσω των ακόλουθων καναλιών:

– Τηλεφωνικά: Στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 έως τις 20:00.

– Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη διαδρομή, ανάλογα με την ιδιότητά τους:

– Για φυσικά πρόσωπα: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος → Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων → Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων → Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

– Για νομικά πρόσωπα: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος → Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων → Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων → Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα. Οι υπόχρεοι καλούνται να αξιοποιήσουν την παράταση, προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως την υποβολή των δηλώσεών τους και να αποφύγουν τυχόν εκκρεμότητες.