«Πάγωμα» επιτοκίων από την ΕΚΤ

Η διατήρηση των επιτοκίων τον Αύγουστο αποτρέπει νέα επιβάρυνση σε στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, όμως οι αγορές βλέπουν αυξημένες πιθανότητες νέας αύξησης κατά 0,25% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Προσωρινή «ανάσα» για εκατομμύρια δανειολήπτες στην Ευρωζώνη αποτελεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στο 2,25%. Η απόφαση «παγώνει» για έναν ακόμη μήνα το κόστος δανεισμού και αποτρέπει νέα αύξηση στις δόσεις των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται πλέον στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και κυρίως τις επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας. Εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανή νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50%.

Για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο Αύγουστος λειτουργεί ως ένας «μήνας χάριτος». Μια νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο θα μετακυλιστεί σταδιακά στο κόστος των κυμαινόμενων δανείων, επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,50%, ενώ στα νέα επιχειρηματικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο στο 4,20%. Εάν η ΕΚΤ προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά 0,25%, τα αντίστοιχα επιτόκια θα μπορούσαν να διαμορφωθούν περίπου στο 3,75% και στο 4,45%, αυξάνοντας αντίστοιχα τις μηνιαίες δόσεις των δανείων.

Για τους δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο, η απόφαση της ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο μεταφράζεται σε άμεσο οικονομικό όφελος, καθώς οι δόσεις τους παραμένουν αμετάβλητες τουλάχιστον για έναν ακόμη μήνα. Αν όμως τον Σεπτέμβριο η ΕΚΤ προχωρήσει σε αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, η επιβάρυνση θα περάσει σταδιακά και στα τραπεζικά δάνεια. Ενδεικτικά, για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 25 ετών, η μηνιαία δόση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 13 ευρώ, δηλαδή περίπου 156 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα, για ένα επιχειρηματικό δάνειο 200.000 ευρώ με διάρκεια 15 ετών, η μηνιαία επιβάρυνση υπολογίζεται σε περίπου 25 ευρώ, δηλαδή περίπου 300 ευρώ ετησίως. Αν και τα ποσά αυτά δεν φαίνονται ιδιαίτερα μεγάλα μεμονωμένα, προστίθενται στις ήδη αυξημένες δαπάνες για ενέργεια, καύσιμα και λειτουργικό κόστος, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς.