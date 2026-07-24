Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ημέρα για την υποβολή

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΑΔΕ να ξεκαθαρίζουν ότι δεν προβλέπεται νέα παράταση. Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τα μεσάνυχτα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι και θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόματα πρόστιμα.

Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του φορολογουμένου, το λογιστικό σύστημα που τηρεί και το αν προκύπτει φόρος προς καταβολή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από το πρόστιμο επιβάλλονται και τόκοι εκπρόθεσμης πληρωμής.

Ακόμη και όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους καλό είναι να ελέγξουν προσεκτικά το εκκαθαριστικό τους. Εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να αποφύγουν μελλοντικές επιβαρύνσεις.

Οι φοροτεχνικοί υπενθυμίζουν ότι η τελευταία ημέρα συνοδεύεται συνήθως από αυξημένη κίνηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα και τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται μια εκπρόθεσμη υποβολή.