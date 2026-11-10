ΟΣΔΕ 2026: Μόλις 350.000 οριστικοποιημένες δηλώσεις

Με περίπου 350.000 οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ ολοκληρώνεται σήμερα, η τρίτη παράταση για την υποβολή των αιτήσεων του 2026. Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα για χιλιάδες παραγωγούς.

Η προθεσμία μετατέθηκε δύο φορές, από τις 16 Οκτωβρίου στις 30 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στις 10 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστερήσεις, κυρίως σε δηλώσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ποιοι περιμένουν την προκαταβολή

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για όσους έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η πληρωμή αναμένεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου.

Τα προβλήματα και το ενδεχόμενο νέας παράτασης

Τα στοιχεία από τα ΚΥΔ δείχνουν ότι αρκετές προβληματικές αιτήσεις έχουν μείνει πίσω. Πέρυσι είχαν υποβληθεί περίπου 620.000 δηλώσεις, ενώ φέτος εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός θα είναι μικρότερος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της εξαίρεσης των 10 στρεμμάτων από το ΚΑΕΚ, με τους εμπλεκόμενους να θεωρούν ότι η σχετική ρύθμιση θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από την έναρξη των δηλώσεων.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης. Η ΑΑΔΕ καλείται να αποφασίσει αν η προκαταβολή θα δοθεί μόνο στους παραγωγούς που έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις τους ή και σε όσους έχουν απλώς υποβάλει δήλωση.

Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται η πληρωμή με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2025 και ο μεταγενέστερος συμψηφισμός κατά την εξόφληση. Πρόκειται, πάντως, για σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η πρώτη πληρωμή των 7,8 εκ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Οκτωβρίου 2026 η ΑΑΔΕ κατέβαλε την πρώτη προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για το 2026.

Το ποσό έφτασε τα 7.806.768,22 ευρώ και καταβλήθηκε σε 19.819 δικαιούχους που είχαν υποβάλει αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία είχαν ήδη πληρωθεί από τα μέσα Οκτωβρίου προκαταβολές άνω των 5 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 261.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις.