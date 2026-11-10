Έρχεται νέο όριο στα μετρητά – Τι αλλάζει από το 2027

Αλλαγές έρχονται στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το όριο στις πληρωμές με μετρητά.

Τι ισχύει τώρα στην χώρα μας

Στην Ελλάδα ισχύει ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια στην Ευρώπη αναφορικά με το όριο στις πληρωμές με μετρητά καθώς ατό είναι από τα χαμηλότερα. Ισχύει ότι για συναλλαγές επιχειρήσεων με ιδιώτες που το κόστος αγγίζει τα 500 ευρώ και πάνω, τότε μπαίνει “φρένο” στην πληρωμή με μετρητά. Σημειώνεται πως από φέτος ισχύει πως όποια επιχείρηση παραβιάζει τον συγκεκριμένο κανόνα, θα της επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε με μετρητά.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. το όριο είναι πολύ πιο ψηλά, σε χιλιάδες ευρώ. Σε άλλες δεν ισχύει κάποιο αντίστοιχο γενικό ανώτατο όριο.

Έρχεται το ανώτατο όριο 10.000 ευρώ

Από το καλοκαίρι του 2027 έρχεται το ανώτατο όριο στις πληρωμές με μετρητά, των 10.000 ευρώ. Ωστόσο τα εκάστοτε κράτη – μέλη θα έχουν την δυνατότητα να διατηρούν χαμηλότερα όρια. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα το όριο των 500 ευρώ δεν καταργείται αυτόματα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να διευρυνθεί.