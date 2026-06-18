ΟΔΔΗΧ: Στα 406,1 δισ. ευρώ το Δημόσιο Χρέος το 2025

Στα 406,1 δισ. ευρώ, αυξήθηκε το Δημόσιο Χρέος της χώρας το 2025, από 403,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, σύμφωνα με το Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στα 362,9 δισ. ευρώ από 364,9 δισ. ευρώ αντιστοίχως, ενώ σωρευτικά μειώθηκε κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ 2020-2025 για να φτάσει το 146% το 2025 (έναντι 209% το 2020).

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2025 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσόν των 17,649 δισ. ευρώ και καλύφθηκαν:

– Από μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 9.,38 δισ. ονομαστικής αξίας και με αξία διακανονισμού (ταμειακή εισροή) ύψους 9,579 δισ. ευρώ

– Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2,483 δισ. ευρώ

– Αύξηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 5.461 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα όσον αφορά στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, το απόθεμα των εντόκων γραμματίων μειώθηκε κατά 446 εκατ, και ανήλθε στα 7,969 δισ. ευρώ, ενώ τα Repos, αυξήθηκαν κατά 5,907 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό απόθεμα των Repos στο τέλος του 2025 στα 62,851 δισ. ευρώ.

Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού μεσομακροπροθεσμου χρέους για το 2025, διαμορφώθηκε στα 14,6 έτη, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού – εκτός των συμφωνιών REPO – διαμορφώθηκε σε 2,89%.

Ο ΟΔΔΗΧ, υιοθέτησε μια συντηρητική προσέγγιση διαχείρισης χρέους, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για να συγκεντρώσει συνολικά 7,7815 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων, εκ των οποίων 7,0145 δισ. μέσω κοινοπρακτικών συναλλαγών (νέες εκδόσεις 10ετών, 15ετών και 30ετών ομολόγων) και 727,1 εκατ. μέσω δημοπρασιών από επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.

Ο ΟΔΔΗΧ συνέχισε επίσης την προληπτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της Ελλάδας με την πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ δανείων GLF, όπως είχε προγραμματιστεί στη Χρηματοδοτική Στρατηγική του 2025. Αυτό επέτρεψε να επιβεβαιωθεί η σταθερή πτωτική τροχιά του λόγου του χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ της Ελλάδας, το οποίο μειώθηκε κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ 2020-2025 για να φτάσει το 146% το 2025 (έναντι 209% το 2020).

Η προληπτική διαχείριση του χρέους επέτρεψε την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας και την περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους της, σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι την ιδιότητα του κανονικού εκδότη.

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