Νέα εφαρμογή για τους καταναλωτές – Συγκρίνει – Δεν μειώνει τις τιμές
Στον αέρα βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei.gov.gr» για τη σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.
Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε το πρωί στον πρωθυπουργό.
Άλλη μια πλατφόρμα έρχεται να προσφέρει σύγκριση τιμών.
Tο μπαλάκι για άλλη μια φορά πάει στον πολίτη.
Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
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