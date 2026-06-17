Νέα εφαρμογή για τους καταναλωτές – Συγκρίνει – Δεν μειώνει τις τιμές

Στον αέρα βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei.gov.gr» για τη σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε το πρωί στον πρωθυπουργό.

Άλλη μια πλατφόρμα έρχεται να προσφέρει σύγκριση τιμών.

Tο μπαλάκι για άλλη μια φορά πάει στον πολίτη.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.