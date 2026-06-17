DRONE για τις αυθαιρεσίες στις ξαπλώστρες

Αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Κεντρικός στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των επιτροπών καθορισμού, η δυνατότητα προσωρινών παραχωρήσεων και η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Παράλληλα, ενδυναμώνεται η συστηματική παρακολούθηση των παραλιών σε εθνικό επίπεδο, περιορίζοντας την ανάγκη χρονοβόρων μετακινήσεων των ελεγκτικών μηχανισμών και επιτρέποντας ταχύτερη παρέμβαση σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ελέγχων

Στη διαδικασία εντοπισμού παραβάσεων εντάσσονται πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως τα drones. Σύμφωνα με σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου, οι παραβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία μπορούν να διαπιστώνονται και να τεκμηριώνονται εξ αποστάσεως μέσω φωτογραφικού υλικού που λαμβάνεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή από δορυφορικές εικόνες στο πλαίσιο εφαρμογών τηλεπισκόπησης. Εφόσον το οπτικό υλικό αποτυπώνει με επάρκεια τα πραγματικά δεδομένα, η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας δεν θα είναι πλέον απαραίτητη για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

Με το νέο πλαίσιο, τα αρμόδια όργανα θα μπορούν να συντάσσουν το πόρισμα απευθείας βάσει των ψηφιακών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων. Η φωτογραφική τεκμηρίωση παραμένει υποχρεωτική, ωστόσο πλέον μπορεί να περιλαμβάνει εναέριες και πανοραμικές λήψεις, οι οποίες συχνά αποτυπώνουν πληρέστερα την πραγματική έκταση μιας αυθαίρετης κατάληψης ή μιας υπέρβασης των ορίων παραχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η φυσική παρουσία των ελεγκτικών οργάνων στον χώρο αποτελούσε βασική προϋπόθεση για τη διαπίστωση των παραβάσεων. Επιπλέον, η σύνταξη του πορίσματος απαιτούσε αυτοψία και επιτόπια φωτογραφική καταγραφή των αυθαίρετων καταλήψεων ή των υπερβάσεων.

Προσωρινή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

Στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προσωρινής παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται όταν η αίτηση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα και παραμένει σε εκκρεμότητα για τουλάχιστον δέκα ημέρες.

Στο διάστημα αυτό, επιτρέπεται η έναρξη και άσκηση δραστηριοτήτων νόμιμα, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση. Προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή παραβόλου ίσου με το πρόστιμο που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης, το οποίο συμψηφίζεται με το τελικό αντάλλαγμα εφόσον εγκριθεί η αίτηση.

Δυνατότητα νέας αίτησης για αποκλεισμένες επιχειρήσεις

Ειδικά για το τρέχον έτος, επιχειρήσεις που στο παρελθόν είχαν αποκλειστεί λόγω αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση, μπορούν να επανυποβάλουν αίτηση παραχώρησης. Βασική προϋπόθεση είναι η πλήρης εξόφληση όλων των σχετικών προστίμων. Σε περίπτωση νέας παράβασης, εφαρμόζονται κανονικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αυστηροποίηση προστίμων

Για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το τετραπλάσιο του αναλογούντος ανταλλάγματος για την κατεχόμενη έκταση, καθώς και αποκλεισμός από διαδικασίες παραχώρησης για πέντε έτη.

Σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων της σύμβασης, το πρόστιμο ανέρχεται επίσης στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση που χρησιμοποιείται χωρίς άδεια. Για σοβαρότερες ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον κυρώσεις και μεγαλύτερης διάρκειας αποκλεισμοί.

Επιπλέον, επιβάλλονται πρόστιμα από 2.000 έως 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, ενώ αντίστοιχα αυστηρές κυρώσεις ισχύουν και για αυθαίρετες κατασκευές ή παρεμβάσεις.

Επιτάχυνση διαδικασιών οριοθέτησης

Με άλλη διάταξη, διευρύνεται η δυνατότητα στελέχωσης των επιτροπών καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας, καθώς πλέον μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και όχι μόνο από τις τοπικές δομές.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην κάλυψη των εκκρεμοτήτων και στην ταχύτερη ολοκλήρωση του καθορισμού ορίων σε όλη τη χώρα, αίροντας παράλληλα τους γεωγραφικούς περιορισμούς που καθυστερούσαν τη λειτουργία των επιτροπών.