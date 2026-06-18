Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) θα είναι αύξηση επιτοκίων, αν και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε να περιοριστούν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε πτώση 0,15% στις 638,35 μονάδες στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.

Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια χθες, αλλά οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν εννέα από τους αξιωματούχους χάραξης πολιτικής να προβλέπουν αύξηση των επιτοκίων φέτος.

Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν σήμερα τις απώλειές τους, μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Γύρω στις 09:25 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού (WTI) υποχώρησε κατά 3,40% στα 74,18 δολάρια και αυτό του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατά 3,02% στα 77,15 δολάρια.