Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να αναμένουν λεπτομέρειες για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,05% στις 636,29 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 2,3%, με τη μετοχή της BMW να σημειώνει βουτιά 7,3% μετά την πτωτικά αναθεώρηση των προβλέψεών της για την ετήσια κερδοφορία της λόγω της αδυναμίας στην κινεζική αγορά και του αντίκτυπου από τον πόλεμο στο Ιράν.