«PosoKanei»; Νέο εργαλείο ελέγχου τιμών και προστασίας καταναλωτών

Μια νέα ψηφιακή εποχή στην παρακολούθηση των τιμών και την προστασία των καταναλωτών εγκαινιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης με τη λειτουργία της πλατφόρμας «PosoKanei», η οποία έρχεται να αντικαταστήσει και να αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα e-katanalotis.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο σύγκρισης τιμών, δίνοντας στους πολίτες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για βασικά καταναλωτικά αγαθά, τις μεταβολές των τιμών τους και τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε διαδικασίες συνεργασίας για την αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν τα 10.000 προϊόντα με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στα σούπερ μάρκετ. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων θα αποτελέσουν τη βάση λειτουργίας της πλατφόρμας, προσφέροντας άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση στους καταναλωτές.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία συνδέεται με την ενίσχυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία θα αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, για τον εντοπισμό παραβάσεων, τη διαχείριση καταγγελιών και τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά.

Η σχετική δράση χρηματοδοτείται με περισσότερα από 4,6 εκ. ευρώ και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ενιαίου και αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας της αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και η καλύτερη προστασία των καταναλωτών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών δεδομένων.