Η αγορά ανεβάζει ταχύτητα ενόψει της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου

Σε ρυθμούς Black Friday κινείται από σήμερα η ελληνική αγορά, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προσδοκούν αύξηση του τζίρου τους την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οπότε κορυφώνεται η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή των εκπτώσεων.

Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ η αγορά μπαίνει σταδιακά σε χριστουγεννιάτικο τέμπο, καθώς οι καταναλωτές προγραμματίζουν τις εορταστικές αγορές τους.

Η φετινή Black Friday συμπίπτει με την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων που αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετη ρευστότητα στα νοικοκυριά. Η ενίσχυση των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, η επιστροφή ενοικίου και άλλες παροχές του τέλους Νοεμβρίου δημιουργούν προσδοκίες για τόνωση της κατανάλωσης, παρά τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Σαφάρι ελέγχων για «μαϊμού» προσφορές

Την ίδια ώρα, ΑΑΔΕ και Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά εντατικοποιούν τους ελέγχους σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, αναζητώντας πλασματικές εκπτώσεις, παραπλανητικές διαφημίσεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η τιμή αναφοράς μιας έκπτωσης πρέπει, κατά κανόνα, να είναι η χαμηλότερη που εφάρμοσε η επιχείρηση τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Πώς να ψωνίσετε έξυπνα και να αποφύγετε τις παγίδες

Οι ενώσεις καταναλωτών συνιστούν προσεκτικό προγραμματισμό των αγορών και αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων.

Οι βασικές συμβουλές είναι απλές:

* Φτιάξτε λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε.

* Καθορίστε προϋπολογισμό και μην τον υπερβαίνετε.

* Συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα.

* Ελέγξτε τις εκπτώσεις, ακόμη κι όταν εμφανίζονται εντυπωσιακές.

* Προτιμήστε αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα και αποφύγετε ύποπτες προσφορές.

* Διαβάστε τους όρους επιστροφών και θυμηθείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών που ισχύει, κατά κανόνα, στις εξ αποστάσεως αγορές.