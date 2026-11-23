Μια σημαντική οικονομική ανάσα περιμένει χιλιάδες νοικοκυριά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την καταβολή της επιστροφής ενοικίου. Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς υποβολή αίτησης.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου του προηγούμενου έτους, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για παράδειγμα, με μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ για δώδεκα μήνες, η επιστροφή φτάνει τα 600 ευρώ. Αν η μίσθωση διήρκεσε έξι μήνες, περιορίζεται στα 300 ευρώ.

Διπλή επιστροφή για οικογένειες με φοιτητές

Ξεχωριστή ενίσχυση, έως 800 ευρώ ανά φοιτητή, προβλέπεται για τη φοιτητική κατοικία. Έτσι, οικογένεια που συντηρεί κύρια και φοιτητική κατοικία μπορεί να λάβει συνολικά έως 1.600 ευρώ, ακόμη περισσότερα εφόσον δικαιούται προσαυξήσεις λόγω παιδιών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους, στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί, και στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το περιουσιακό όριο ξεκινά από τις 120.000 ευρώ για άγαμους και αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία δεν εφαρμόζεται περιουσιακό κριτήριο.

Πληρωμή και διασταυρώσεις

Η ΑΑΔΕ υπολογίζει την ενίσχυση βάσει φορολογικών δηλώσεων και ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Απαραίτητη είναι η ορθή δήλωση των στοιχείων και έγκυρου IBAN.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ακόμη και για δικαιούχους με οφειλές προς το Δημόσιο.

Προσοχή! Ανακριβείς δηλώσεις που οδηγούν σε αχρεώστητη καταβολή συνεπάγονται επιστροφή χρημάτων με τόκους και αποκλεισμό από την ενίσχυση για τρία χρόνια.