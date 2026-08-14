ΑΑΔΕ: Δεν φορολογούνται τα μικροποσά μεταξύ συγγενών

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με πιθανή φορολόγηση χρημάτων που μεταφέρονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή της υπηρεσίας IRIS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών, είτε πραγματοποιούνται μέσω IRIS είτε με οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό τρόπο, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστωθεί συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

Η διευκρίνιση αφορά ακόμη περισσότερο τις περιπτώσεις όπου γονείς ή παππούδες καταβάλλουν μικροποσά σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη καθημερινών εξόδων ή ως χαρτζιλίκι. Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, τέτοιες συναλλαγές δεν αποτελούν στόχο φορολογικών ελέγχων.

Τι συνέβη με τη φοιτήτρια από την Εύβοια

Η ΑΑΔΕ αναφέρεται και στην υπόθεση φοιτήτριας από την Εύβοια, η οποία είχε λάβει χρηματική δωρεά από τον παππού της και βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Όπως διευκρινίζεται, ο έλεγχος δεν έγινε για το χαρτζιλίκι ή για μικρές μεταφορές χρημάτων, αλλά εντάχθηκε σε έλεγχο ευρύτερου κύκλου προσώπων.

Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε αφορούσε ποσό που είχε δωρηθεί πριν από τη θέσπιση της απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ. Επιπλέον, η φορολογική επιβάρυνση βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ίδιας της ελεγχόμενης, ενώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τέτοιες δηλώσεις δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων μέσω ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Με τις διευκρινίσεις αυτές, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει τέλος στις παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, διαβεβαιώνοντας ότι οι συνήθεις μεταφορές μικρών ποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δεν αποτελούν λόγο φορολόγησης ή αυτόματου ελέγχου, ενώ η υπόθεση της φοιτήτριας δεν συνδέεται με την καθημερινή οικονομική στήριξη που παρέχουν οι οικογένειες στα μέλη τους.