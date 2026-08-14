Καλοκαιρινό φορο-σαφάρι χωρίς… εφοριακούς!

Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου βρίσκει την ΑΑΔΕ αντιμέτωπη με έναν ακόμη πονοκέφαλο. Οι εφοριακοί αποφάσισαν δεκαήμερη απεργία – αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη της επιχείρησης «Θέρος 2026» για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Η κινητοποίηση αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή των υπαλλήλων στους επιτόπιους ελέγχους και όχι τη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών. Ωστόσο, συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει εκατοντάδες ελεγκτές σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις με αυξημένη εποχική δραστηριότητα.

Το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους ελέγχου. Ελεγκτές μετακινούνται από διαφορετικές περιοχές της χώρας ώστε να αποφεύγονται τοπικές γνωριμίες, πραγματοποιούν ελέγχους ακόμη και ως «μυστικοί πελάτες», ενώ οι στόχοι επιλέγονται είτε τυχαία είτε μέσω διασταυρώσεων στοιχείων, καταγγελιών και ανάλυσης δεδομένων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής και πρατήρια καυσίμων.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ υποστηρίζει ότι η αποχή αποτελεί αντίδραση στην εντατικοποίηση της εργασίας, στις απλήρωτες υπερωρίες, στις ελλείψεις προσωπικού και στα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η κινητοποίηση θα επηρεάσει την ένταση και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.