Οικοδομή – Τουρισμός: Ανεβάζουν μισθούς, αλλά δεν βρίσκουν προσωπικό

Η έλλειψη εργαζομένων εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, με τον τουρισμό και τις κατασκευές να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης. Παρότι η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν περίπου 250.000 θέσεις εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και σημαντικές πρόσθετες παροχές.

Στον τουρισμό, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης αναζητούν μάγειρες, σερβιτόρους, καμαριέρες, προσωπικό υποδοχής και εξειδικευμένους εργαζόμενους, προσφέροντας πλέον όχι μόνο υψηλότερες αποδοχές, αλλά και δωρεάν διαμονή, σίτιση και μπόνους παραγωγικότητας. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στις κατασκευές, όπου η αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα και τα μεγάλα έργα έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για μηχανικούς, εργοδηγούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων και εξειδικευμένους τεχνίτες. Σε ορισμένες ειδικότητες (π.χ. χειριστές εξειδικευμένων μηχανημάτων, αρχιμάγειρες, κά.) οι μηνιαίες αποδοχές φτάνουν ακόμη και τα 5.000 ευρώ.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στην εύρεση προσωπικού. Επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αναγκάζονται να περιορίζουν τη λειτουργία τους, να απορρίπτουν νέες δουλειές ή να καθυστερούν την ολοκλήρωση έργων, επειδή δεν μπορούν να στελεχώσουν κρίσιμες θέσεις.

Παράλληλα, οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η λύση δεν βρίσκεται μόνο στις αυξήσεις των αποδοχών. Ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, περισσότερη επαγγελματική κατάρτιση, ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, αλλά και ταχύτερες διαδικασίες για την προσέλκυση προσωπικού από το εξωτερικό.

Οι ελλείψεις εργαζομένων εξελίσσονται πλέον σε βασικό αναπτυξιακό εμπόδιο για δύο από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με τις επιχειρήσεις να προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις το πρόβλημα θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια.