Λιμάνια: Πτώση 9% στα εμπορεύματα και 1% στους επιβάτες στο α’ τρίμηνο του 2026

Μειώθηκαν οι επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφουν παράλληλα μεγαλύτερη υποχώρηση στη διακίνηση εμπορευμάτων και πτώση στις κινητές μονάδες, δηλαδή στα τροχοφόρα.

Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των ελληνικών λιμένων και αποτυπώνουν τη μεταβολή της κίνησης μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2026. Παρά την ελαφρά αλλά ανησυχητική μείωση που έδειξαν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δεν αναφέρονται οι αιτίες των μεταβολών.

Η επιβατική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Συγκεκριμένα η συνολική διακίνηση επιβατών μειώθηκε κατά 1% το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι του α’ τριμήνου του 2025.

Η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει ότι η επιβατική κίνηση είχε επίσης κινηθεί πτωτικά: το α’ τρίμηνο του 2025 είχε καταγραφεί μείωση 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων

Ωστόσο πιο αισθητή είναι η μεταβολή στα εμπορεύματα. Η συνολική διακίνησή τους στα ελληνικά λιμάνια περιορίστηκε κατά 9% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Έναν χρόνο νωρίτερα, στην αντίστοιχη ετήσια σύγκριση, η διακίνηση εμπορευμάτων είχε αυξηθεί κατά 1,4% το α’ τρίμηνο του 2025 έναντι του α’ τριμήνου του 2024.

Μείωση και στις μεταφορές τροχοφόρων

Υποχώρηση παρουσίασε επίσης και η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων, δηλαδή τροχοφόρων. Το α’ τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε μείωση 2,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αντίθετα, το α’ τρίμηνο του 2025 η διακίνηση τροχοφόρων είχε αυξηθεί κατά 3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024.