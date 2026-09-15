Εκτός λειτουργίας κρίσιμος αγωγός στη Σαουδική Αραβία

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Πετρέλαιο: Νέο ράλι τιμών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15/09/2026 20:56

Νέο ενεργειακό σοκ απειλεί οικονομία και νοικοκυριά, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται καθημερινά.

Στην Αθήνα, η κυβέρνηση εξετάζει παράταση των μέτρων στα καύσιμα και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.

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