Εκτός λειτουργίας κρίσιμος αγωγός στη Σαουδική Αραβία

Νέο ενεργειακό σοκ απειλεί οικονομία και νοικοκυριά, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται καθημερινά.

Στην Αθήνα, η κυβέρνηση εξετάζει παράταση των μέτρων στα καύσιμα και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.