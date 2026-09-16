Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος των μετοχών στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών ύστερα από δύο πτωτικές συνεδριάσεις μετά από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, ενώ η προσοχή στρέφεται στην επικείμενη απόφαση για τα επιτόκια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 636,81 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας. Τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνταν ανοδικά, με τον γερμανικό δείκτη DAX να ενισχύεται κατά 0,4%.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν πτωτικά, καταγράφοντας νωρίτερα πτώση κατά 0,6%.