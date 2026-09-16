ΕΛΣΤΑΤ: Στα 42,47 δισ. ευρώ ο τζίρος επιχειρήσεων τον Ιούλιο – Άλμα 22,3% στην Ενημέρωση και Επικοινωνία

Αυξημένος ήταν ο τζίρος για τις επιχειρήσεις τον Ιούλιο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ άγγιξε περίπου τα 42,47 δισ. Ευρώ. Η επίδοση αφορά επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται στο 4,7%.Τα στοιχεία ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενσωματώνοντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές για τον Ιούλιο του 2026.

Από τα 40,58 δισ. ευρώ στα 42,47 δισ. ευρώ

Τον Ιούλιο του 2025, ο κύκλος εργασιών των ίδιων επιχειρήσεων είχε φτάσει στα 40.578.110 χιλ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, ο τζίρος αυξήθηκε κατά περίπου 1,89 δισ. ευρώ.Η μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ καλύπτει το σύνολο των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας για τους οποίους καταγράφονται σε μηνιαία βάση διαθέσιμα στοιχεία και υπάρχει υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Ενημέρωση και Επικοινωνία: Η μεγαλύτερη αύξηση τζίρου

΄΄Πρωταθλητές ΄΄ αυτόν τον μήνα με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία. Ο τζίρος τους αυξήθηκε κατά 22,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση καταγράφηκε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα. Ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου τομέα υποχώρησε κατά 8,1%.