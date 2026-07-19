Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση στους λογαριασμούς

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς προσφέρει μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η έκπτωση εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στο ΚΟΤ Α εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στο ΚΟΤ Β νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ το ΚΟΤ Γ αφορά πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β, τα ετήσια εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Ωστόσο, η ένταξη δεν εξαρτάται μόνο από το δηλωθέν εισόδημα. Εξετάζονται επίσης η αξία της ακίνητης περιουσίας, οι καταθέσεις και η συνολική οικονομική εικόνα του νοικοκυριού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ οι δικαιούχοι οφείλουν να την ανανεώνουν μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κάθε έτους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και μια αλλαγή που προστατεύει τους καταναλωτές, η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης δεν συνεπάγεται πλέον αυτόματη απώλεια του Κοινωνικού Τιμολογίου. Οι αυξημένες χρεώσεις επιβάλλονται μόνο στην επιπλέον κατανάλωση, διατηρώντας την έκπτωση για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης και προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες.