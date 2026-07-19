Ελαιόλαδο: Σταθερές οι τιμές στην παραγωγή

Παρά τις προσδοκίες για μεγαλύτερες διακυμάνσεις μέσα στο καλοκαίρι, η αγορά του ελαιολάδου παραμένει σε κατάσταση αναμονής. Οι τιμές παραγωγού στις βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας κινούνται σχεδόν αμετάβλητες, καθώς οι συναλλαγές είναι περιορισμένες και η ζήτηση συγκρατημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Ελαιολάδου του OliveNews, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώνεται από 4 έως 5,45 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την περιοχή και την ποιότητα, ενώ οι τιμές για το παρθένο και το λαμπάντε παραμένουν επίσης σταθερές.

Για τον καταναλωτή, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι δεν αναμένονται άμεσα σημαντικές μεταβολές στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, η τελική τιμή επηρεάζεται και από το κόστος τυποποίησης, μεταφοράς, συσκευασίας και εμπορίας, γι’ αυτό οι μεταβολές στη λιανική δεν ακολουθούν πάντα τις τιμές παραγωγού.

Οι αναλυτές αποδίδουν τη σταθερότητα στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες ελαιολάδου, όμως οι αγοραστές προχωρούν σε προσεκτικές και περιορισμένες αγορές, ενώ οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τη νέα ελαιοκομική περίοδο περιορίζουν τις ανοδικές πιέσεις.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να μην επιλέγουν αποκλειστικά με βάση την τιμή. Η ποιότητα, η οξύτητα, η ημερομηνία παραγωγής και η πιστοποίηση προέλευσης αποτελούν βασικά κριτήρια για ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Παράλληλα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία για οικονομικότερες αγορές, όσο η αγορά παραμένει σε φάση σταθερότητας.