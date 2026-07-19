Άσφαλτος από… κουκούτσια ελιάς!

Η κυκλική οικονομία συνεχίζει να βρίσκει πρωτότυπες εφαρμογές, μετατρέποντας υλικά που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αγροτικά υπολείμματα σε πολύτιμες πρώτες ύλες. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η οδοποιία, καθώς στη Βαρκελώνη δοκιμάζεται ένα καινοτόμο ασφαλτικό μίγμα που αξιοποιεί κουκούτσια ελιάς, φιλοδοξώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δρόμων.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται στο biochar (βιοκάρβουνο), ένα υλικό πλούσιο σε άνθρακα που παράγεται μέσω πυρόλυσης οργανικών υπολειμμάτων σε περιβάλλον με ελάχιστο οξυγόνο. Στην ισπανική εφαρμογή, η πρώτη ύλη προέρχεται από κουκούτσια ελιάς και υπολείμματα πεύκου, τα οποία μέχρι σήμερα αξιοποιούνταν κυρίως ως βιομάζα ή απορρίπτονταν ως γεωργικά υπολείμματα.

Το βιοκάρβουνο αντικαθιστά μέρος των ορυκτών πληρωτικών υλικών της ασφάλτου, δημιουργώντας ένα ασφαλτικό μίγμα με πολύ χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του μπορούν να μειωθούν έως και κατά 75% σε σχέση με τα συμβατικά ασφαλτικά υλικά.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι ο άνθρακας που έχει απορροφηθεί από τα ελαιόδεντρα παραμένει «κλειδωμένος» μέσα στο biochar και τελικά στην άσφαλτο, λειτουργώντας ως μακροχρόνια αποθήκη άνθρακα αντί να επιστρέψει στην ατμόσφαιρα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δήμο της Βαρκελώνης σε συνεργασία με ερευνητικούς και τεχνικούς φορείς. Τα επόμενα χρόνια θα αξιολογηθεί η αντοχή του νέου υλικού σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, στις υψηλές θερμοκρασίες, στις βροχοπτώσεις και στη διέλευση βαρέων οχημάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής των οδοστρωμάτων.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγούς χώρες της Ευρώπης. Εάν η τεχνολογία αποδειχθεί αποτελεσματική, τα υποπροϊόντα της ελαιοκομίας θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέα οικονομική αξία, δημιουργώντας πρόσθετο εισόδημα για τον αγροτικό τομέα, μειώνοντας τα απόβλητα και συμβάλλοντας στην παραγωγή πιο βιώσιμων έργων υποδομής.

Η καινοτομία αυτή δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση δεν αφορά μόνο την ενέργεια ή τις μεταφορές. Μπορεί να ξεκινά ακόμη και από ένα απλό κουκούτσι ελιάς, το οποίο ίσως στο μέλλον συμβάλει στην κατασκευή των δρόμων στους οποίους θα κινούμαστε καθημερινά.