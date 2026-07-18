Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα και θερινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και την Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά, δίνοντας στους καταναλωτές μία ακόμη ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, ενώ το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ανάλογα με την περιοχή.

Παρότι οι μεγάλες εκπτώσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το ποσοστό της έκπτωσης δεν είναι πάντα ο καλύτερος δείκτης μιας συμφέρουσας αγοράς. Αυτό που έχει σημασία είναι η τελική τιμή του προϊόντος και κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματική του αξία.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι στις εκπτωτικές πωλήσεις πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τόσο η αρχική όσο και η νέα μειωμένη τιμή. Ως αρχική θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης, ώστε να αποφεύγονται τεχνητές αυξήσεις τιμών λίγο πριν από τις εκπτώσεις.

Επιπλέον, οι αγοραστές καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αγορά για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών του κάθε καταστήματος, καθώς δεν είναι ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις. Χρήσιμο είναι επίσης να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς συχνά υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Με λίγη προσοχή και σωστή έρευνα αγοράς, οι θερινές εκπτώσεις μπορούν να αποτελέσουν μια πραγματική ευκαιρία για ποιοτικές αγορές σε καλύτερες τιμές, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.