Κυβερνοεπίθεση 6,3 δισ. δολαρίων – Βουτιά του Bitcoin

Σοκ στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων προκαλεί η μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, κεφάλαια ύψους 6,3 δισ. δολαρίων έχουν επηρεαστεί, σε ένα περιστατικό που ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Η Binance ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις αναλήψεις για λόγους ασφαλείας, ενώ περίπου τα μισά από τα επηρεαζόμενα κεφάλαια έχουν ήδη παγώσει με τη συνεργασία άλλων εταιρειών του κλάδου. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα καλύψει τις απώλειες των πελατών της, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει πώς θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις.

Η επίθεση προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στο Bitcoin, το οποίο υποχώρησε περισσότερο από 4%, πέφτοντας κάτω από τα 77.000 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Απώλειες καταγράφουν επίσης το Ethereum και το Solana.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται η ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα. Η εκτίμηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές. Για τον περιορισμό των συνεπειών, η Tether έχει παγώσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια και η Circle περίπου 800 εκατ. δολάρια.

Η επίθεση ξεπερνά σε μέγεθος το προηγούμενο γνωστό περιστατικό στο ανταλλακτήριο Bybit, τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχαν κλαπεί περίπου 1,5 δισ. δολάρια.

Το νέο “κυβερνο-χτύπημα” επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών και εντείνει την ανησυχία των επενδυτών για τη σταθερότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων.