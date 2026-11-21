Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, το οποίο φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα έσοδα άνω των 28 εκατ. ευρώ και να επιδίωξε ή να εξασφάλισε παράνομες επιστροφές φόρου συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τέσσερις λογιστές και δύο τραπεζικά στελέχη, ενώ η δικογραφία αφορά συνολικά 22 πρόσωπα, δύο εκ των οποίων δεν διαθέτουν ΑΦΜ.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ). Οι αρχές εντόπισαν εταιρείες που εμφάνιζαν έντονη συναλλακτική δραστηριότητα για λίγες μόλις εβδομάδες, χωρίς να προκύπτει πραγματική επιχειρηματική λειτουργία στις διευθύνσεις που είχαν δηλώσει.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη στους 15 συλληφθέντες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία πριν από τις απολογίες τους.

Η μέθοδος με τις εικονικές συναλλαγές

Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκονται εταιρικά σχήματα που φέρονται να εξέδιδαν και να λάμβαναν εικονικά τιμολόγια, αυξάνοντας τεχνητά τις δαπάνες τους και τις εισροές για σκοπούς ΦΠΑ. Αρχικά εμφανίζονταν συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, στις οποίες καταγραφόταν παρακράτηση φόρου έως 20%.

Στη συνέχεια, μέσω των εικονικών παραστατικών, περιοριζόταν η φορολογητέα ύλη. Κατά την εκκαθάριση, προέκυπτε ελάχιστος φόρος προς καταβολή, ενώ υποβάλλονταν αιτήματα επιστροφής ποσών που εμφανίζονταν ως παρακρατηθέντες φόροι, χωρίς να έχουν αποδοθεί ή παρακρατηθεί στην πραγματικότητα.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες συνδέονταν μέσω κοινού λογιστή και παρουσίαζαν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας. Σε μέρος της έρευνας αναφέρονται οκτώ εταιρείες που χρησιμοποιούσαν ως εμφανιζόμενους υπευθύνους πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Ορισμένοι από τους φερόμενους διαχειριστές εμφανίζονταν ακόμη και ως άνεργοι και περιγράφονται ως «αχυράνθρωποι».

Άλλα στοιχεία της δικογραφίας καταγράφουν μοτίβο που φέρεται να ακολούθησαν 13 εταιρείες, οι οποίες ιδρύθηκαν την περίοδο 2024-2025, λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και εμφάνιζαν έσοδα και έξοδα εκατομμυρίων ευρώ με πολύ μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Εταιρείες χωρίς πραγματική εγκατάσταση

Οι έλεγχοι δεν ανέδειξαν πραγματική λειτουργία των εταιρειών στις δηλωμένες έδρες. Δεν εντοπίστηκαν μισθωτήρια ή άλλα στοιχεία οργανωμένης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ούτε προσωπικό που να απασχολείται στις επιχειρήσεις. Σε μία περίπτωση, ως έδρα για φορολογικές δηλώσεις είχε δηλωθεί καφενείο στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονταν λίγες ημέρες πριν από την εκταμίευση των αιτούμενων ποσών. Η φύση της δηλωμένης δραστηριότητας των ελεγχόμενων οντοτήτων, κατά τα ευρήματα των ελέγχων, δεν δικαιολογούσε την έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τέτοιες παρακρατήσεις φόρου.

Μετά το πέρας του φορολογικού έτους 2025, για τις συγκεκριμένες εταιρείες δεν καταγράφηκε άλλη επιχειρηματική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκαν ως βραχύβια σχήματα για τη δημιουργία εικονικού κύκλου εργασιών και τεχνητών φορολογικών απαιτήσεων από το Δημόσιο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας με διαχειριστή τον Ζ. Α., η οποία ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025 και εμφάνισε δραστηριότητα περίπου 35 ημερών μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος. Δήλωσε φορολογητέες εκροές 3.388.525 ευρώ, έξοδα 3.383.185 ευρώ και κέρδη 5.340 ευρώ.

Ο φόρος επί των δηλωμένων κερδών ανερχόταν σε 1.174,80 ευρώ, ενώ ο εμφανιζόμενος παρακρατηθείς ή καταβληθείς φόρος έφτανε τα 678.879,80 ευρώ. Από τη διαφορά προέκυψε αίτημα επιστροφής 677.705 ευρώ, το οποίο δεν καταβλήθηκε λόγω της ελεγκτικής παρέμβασης.

Οι τραπεζικές αναλήψεις και ο ρόλος των στελεχών

Η έρευνα επεκτάθηκε στις τραπεζικές κινήσεις, καθώς διαπιστώθηκε ότι μεγάλα ποσά αναλαμβάνονταν άμεσα μετά την πίστωση στους λογαριασμούς των εταιρειών. Κατά τις αρχές, η διαδικασία αυτή συνέβαλε στην ταχεία απομάκρυνση χρημάτων από το τραπεζικό σύστημα και δυσχέραινε τον έλεγχο του πραγματικού οικονομικού σκοπού των συναλλαγών.

Ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να ήταν διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στη Δυτική Ελλάδα. Το όνομά του εμφανίζεται σε έγγραφα που αφορούν εταιρικές κάρτες εταιρειών του δικτύου, καθώς και σε αιτήσεις αύξησης του ημερήσιου ορίου αναλήψεων στα 10.000 ευρώ.

Από το συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα ανοίχθηκαν οκτώ από τους εννέα λογαριασμούς που ελέγχονται. Από εκεί εκταμιεύθηκαν 300.000 ευρώ για μία εταιρεία, ενώ εγκρίθηκαν και αναλήψεις εταιρειών του 2025, με παραλαβή μετρητών σε άλλη πόλη.

Δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να ήταν διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στην Αττική. Το όνομά του καταγράφεται σε σύμβαση χρεωστικής κάρτας εταιρείας της υπόθεσης, της οποίας ο λογαριασμός άνοιξε στις 13 Μαρτίου 2026. Έγγραφο διαχείρισης μετρητών συνδέει το κατάστημα αυτό με εκταμίευση 670.000 ευρώ σε άλλη περιοχή της Αθήνας στις 27 Μαΐου 2026.

Σε έγγραφα ηλεκτρονικής τραπεζικής και καρτών εμφανίζονται ακόμη πέντε τραπεζικοί υπάλληλοι. Οι αρχές έχουν ζητήσει από την τράπεζα την αντιστοίχιση σειράς κωδικών χρηστών με φυσικά πρόσωπα.

Η συγκέντρωση ανοίγματος λογαριασμών, αυξήσεων ορίων αναλήψεων και οργάνωσης εκταμιεύσεων άνω των 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δύο ημέρες από την πίστωση εξετάζεται ως στοιχείο που ενισχύει τις ενδείξεις γνώσης και συνειδητής συνδρομής των δύο διευθυντών. Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, τα τραπεζικά στελέχη φέρονται να λάμβαναν αμοιβή 100.000 ευρώ για κάθε διευκόλυνση.

Ο αλγόριθμος Jaccard στην έρευνα της ΑΑΔΕ

Για την αποκάλυψη των διασυνδέσεων, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ αξιοποίησαν φορολογικά και τραπεζικά δεδομένα, καθώς και εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία. Μεταξύ αυτών ήταν ο αλγόριθμος Jaccard, μέθοδος που μετρά τον βαθμό ομοιότητας διαφορετικών συνόλων δεδομένων.

Η ανάλυση επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, χαρτογραφώντας τις σχέσεις που φέρεται να συνέδεαν τις εικονικές συναλλαγές. Η συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων βοήθησε στην ανάδειξη συνδέσεων που δεν θα ήταν εμφανείς με μεμονωμένη εξέταση φορολογικών ή τραπεζικών κινήσεων.

Η ΑΑΔΕ αξιοποίησε και το σύστημα ELENXIS για τις διασταυρώσεις που οδήγησαν στην ελεγκτική παρέμβαση και στην αποτροπή καταβολής μέρους των αιτούμενων επιστροφών. Η έρευνα εξετάζει επίσης τη φερόμενη νομιμοποίηση των παράνομων προσόδων μέσω αναλήψεων και διαμοιρασμού μετρητών μεταξύ μελών του δικτύου.

Κατά τα ευρήματα, οι εμφανιζόμενοι διαχειριστές προχωρούσαν σε αναλήψεις μεγάλων ποσών από τα ταμεία τραπεζικών καταστημάτων, χωρίς οι κινήσεις αυτές να δικαιολογούνται από λειτουργικές ανάγκες των εταιρειών. Οι αναλήψεις, σύμφωνα με την έρευνα, δυσκόλευαν τον εντοπισμό του πραγματικού τελικού αποδέκτη των χρημάτων και συνδέονται με τη χρήση δικτύου «μπροστινών» και «αχυρανθρώπων».