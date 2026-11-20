Πως πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Πως πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας INTIME

Κατώτατος μισθός με στόχο τα 1.000 ευρώ, δώρο 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, 400 ευρώ στους συνταξιούχους και φοροελαφρύνσεις

Με αυξήσεις μισθών, οικονομικές ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2027.

Ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, περιλαμβάνει παρεμβάσεις για εργαζομένους, συνταξιούχους, οικογένειες και επιχειρήσεις.

Τι αλλάζει στην τσέπη των πολιτών

Στα βασικά μέτρα περιλαμβάνονται:

Κατώτατος μισθός : Στόχος τα 1.000 ευρώ, με αυξήσεις τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028

: Στόχος τα 1.000 ευρώ, με αυξήσεις τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028 Δημόσιο : Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027

: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027 Συνταξιούχοι : Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, από τον Νοέμβριο του 2026, για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών

: Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, από τον Νοέμβριο του 2026, για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών Ασφαλιστικές εισφορές : Περαιτέρω μείωση κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα

: Περαιτέρω μείωση κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα Τρίτεκνοι και αγρότες : Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις

και : Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις Παράλληλα, δημιουργείται το «Σπίτι μου ΙΙΙ» με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, ενώ θεσπίζεται επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά, με κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ετησίως

Το μεγάλο ερώτημα: Θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη;

Η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, μείωση της ανεργίας στο 7,9% και αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9%.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει στο 2,8%, γεγονός που σημαίνει νέες αυξήσεις τιμών, αν και με χαμηλότερο ρυθμό.

Το ζητούμενο είναι πόσο από τις προβλεπόμενες εισοδηματικές ενισχύσεις θα μεταφραστεί σε πραγματική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά.