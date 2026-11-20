Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2026 σε 687.024 άτομα.

Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 80.977 άτομα ή 10,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση καταγράφεται αύξηση 32.001 ατόμων, δηλαδή 4,9%, έναντι του Σεπτεμβρίου 2026.

Η ΔΥΠΑ καταγράφει σχεδόν ισομερή κατανομή μεταξύ όσων βρίσκονται για μεγάλο διάστημα στο μητρώο και εκείνων που έχουν εγγραφεί πρόσφατα. Συγκεκριμένα, 342.243 άτομα, ποσοστό 49,8%, είναι εγγεγραμμένα επί τουλάχιστον 12 μήνες. Οι υπόλοιποι 344.781, ή 50,2%, έχουν διάρκεια εγγραφής μικρότερη του έτους.

Ηλικία, φύλο και εκπαίδευση στους εγγεγραμμένους ανέργους

Οι γυναίκες αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς ανέρχονται σε 452.763 άτομα ή 65,9% του συνόλου. Οι άνδρες φθάνουν τους 234.261 και αντιστοιχούν στο 34,1%.

Η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι εκείνη από 30 έως 44 ετών, με 194.990 εγγεγραμμένους, που αποτελούν το 28,4% του συνολικού αριθμού.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων στη ΔΥΠΑ. Πρόκειται για 331.124 άτομα, ποσοστό 48,2%.

Οι περιφέρειες με τους περισσότερους εγγεγραμμένους

Η Αττική παραμένει η περιφέρεια με τον υψηλότερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς στο μητρώο της ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται 222.578 άτομα, ποσοστό 32,4% του συνόλου της χώρας.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 137.972 εγγεγραμμένους ανέργους, που αντιστοιχούν στο 20,1%. Οι δύο περιφέρειες μαζί συγκεντρώνουν περισσότερους από τους μισούς εγγεγραμμένους ανέργους πανελλαδικά.

Στους 133.365 οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Οκτώβριο

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν τον Οκτώβριο του 2026 σε 133.365 άτομα. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 1.371 άτομα ή 1%.

Αντίθετη είναι η μηνιαία μεταβολή: σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, οι επιδοτούμενοι μειώθηκαν κατά 36.473 άτομα, καταγράφοντας πτώση 21,5%.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων, 115.180 άτομα, ή 86,4%, ανήκουν στους κοινούς ανέργους και στις λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων. Οι εποχικοί των τουριστικών επαγγελμάτων αριθμούν 18.185 άτομα και αποτελούν το 13,6%.

Οι γυναίκες είναι και σε αυτή την κατηγορία περισσότερες, με 83.409 επιδοτούμενες ανέργους ή 62,5%. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.956 και αντιστοιχούν στο 37,5%.