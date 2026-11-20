Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό θα δουν τα 400 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει σήμερα, στο τέλος της ημέρας, δηλαδή πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής της 23ης Νοεμβρίου 2026.

Η υπουργός έκανε τη σχετική ανακοίνωση σε συνέντευξή της, επισημαίνοντας ότι η καταβολή θα πραγματοποιηθεί δέκα ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται:

Συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας.

Συνολικά, οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,1 εκατομμύρια.

Μόνιμη ενίσχυση κάθε Νοέμβριο

Η Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι τα 400 ευρώ δεν αποτελούν έκτακτη καταβολή, αλλά μόνιμη οικονομική ενίσχυση που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι το μέτρο ξεκίνησε με ποσό 250 ευρώ και μικρότερο αριθμό δικαιούχων. Στη συνέχεια αυξήθηκε στα 300 ευρώ και πλέον διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, συνέβαλε στη διεύρυνση της συγκεκριμένης παροχής.

Έτσι, για εκατομμύρια συνταξιούχους, η φετινή πληρωμή συνοδεύεται από αυξημένο ποσό και από τη δέσμευση ότι η οικονομική ενίσχυση θα συνεχιστεί σε ετήσια βάση.