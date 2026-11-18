Ένα εξελιγμένο ψηφιακό εργαλείο χρησιμοποιεί πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να εντοπίζει κυκλώματα εικονικών επιχειρήσεων και «αχυρανθρώπων» που αφήνουν πίσω τους απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Πρόκειται για τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, έναν μαθηματικό αλγόριθμο που αποκαλύπτει κρυφές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και ΑΦΜ.

Αντί να εξετάζει κάθε εταιρεία μεμονωμένα, το σύστημα αναζητά κοινά χαρακτηριστικά, όπως μετόχους, διαχειριστές, επαγγελματικές διευθύνσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, πελάτες και προμηθευτές.

Έτσι, μπορεί να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση κλείνει αφήνοντας χρέη και λίγο αργότερα εμφανίζεται μια νέα εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ αλλά ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Αν δύο πρόσωπα συμμετέχουν σε 15 εταιρείες το καθένα και έχουν 10 κοινές, ο συνολικός αριθμός διαφορετικών εταιρειών είναι 20. Ο δείκτης Jaccard υπολογίζεται σε 10 διά 20, δηλαδή 50%, αποκαλύπτοντας σημαντική επικάλυψη στις επιχειρηματικές τους σχέσεις.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιήθηκε στην υπόθεση κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, συνδεόταν με 380 επιχειρήσεις, 205 πρόσωπα και οφειλές 43 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.

Η ανάλυση εντόπισε 719 συνδέσεις μεταξύ 369 ΑΦΜ, με όριο ομοιότητας άνω του 5%. Οι συνδέσεις σχημάτιζαν 29 ομάδες, με τη μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 262 ΑΦΜ.

Όταν το όριο αυξήθηκε πάνω από το 20%, προέκυψαν 358 συνδέσεις μεταξύ 270 ΑΦΜ, κατανεμημένες σε 77 μικρότερες ομάδες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτές μπορούν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα δίκτυα επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία από το myDATA, τις δηλώσεις ΦΠΑ και άλλες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.

Η υψηλή ομοιότητα δεν αποδεικνύει από μόνη της φοροδιαφυγή. Αποτελεί ένδειξη που απαιτεί περαιτέρω έλεγχο.

Η νέα μεθοδολογία επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να περνά από τον έλεγχο μεμονωμένων εταιρειών στη χαρτογράφηση ολόκληρων επιχειρηματικών δικτύων, εντοπίζοντας ταχύτερα πιθανές οργανωμένες πρακτικές φοροδιαφυγής.

Πηγή βίντεο: Youtube- ΑΑΔΕ