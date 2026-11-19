Αύξηση 10% στις μεικτές μηνιαίες αποδοχές τους θα δουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.

Η προσαύξηση αφορά κυρίως όσους εργαζόμενους συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά την επαναφορά του σχετικού δικαιώματος, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η συμπλήρωση τριετίας μεταφράζεται σε επιπλέον 92 ευρώ τον μήνα. Έτσι, οι συνολικές μεικτές αποδοχές φτάνουν τα 1.012 ευρώ.

Κατώτατος μισθός: Το σενάριο για τα 960 ευρώ

Νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού αναμένεται την 1η Απριλίου 2027. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ μεικτά. Ωστόσο, το τελικό ποσό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη, οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές θα διαμορφωθούν ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας:

Χωρίς τριετία: 960 ευρώ

Με μία τριετία: 1.056 ευρώ

Με δύο τριετίες: 1.152 ευρώ

Με τρεις τριετίες: 1.248 ευρώ

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο

Στις αλλαγές που σχεδιάζονται για την 1η Απριλίου 2027 περιλαμβάνεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Η παρέμβαση θα περιορίσει το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό τους.

Η ελάφρυνση θα εξαρτάται από το ύψος των μεικτών αποδοχών. Ενδεικτικά, για έναν εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, η μείωση των εισφορών αντιστοιχεί σε 7,50 ευρώ τον μήνα. Για αποδοχές 2.000 ευρώ μεικτά, το όφελος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ μηνιαίως.