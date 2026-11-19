Πόσα χρήματα θα λάβουν και ποια είναι τα κριτήρια

Πόσα χρήματα θα λάβουν και ποια είναι τα κριτήρια

Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, αναμένεται να λάβουν χιλιάδες ενοικιαστές στις 30 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Το ποσό που θα λάβει κάθε ενοικιαστής αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενοίκιο.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τόσο το μηνιαίο μίσθωμα όσο και οι μήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργή η μίσθωση. Για παράδειγμα, ενοικιαστής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες έχει καταβάλει συνολικά 3.000 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 250 ευρώ. Εάν πληρώνει το ίδιο ποσό για ολόκληρο το έτος, η επιστροφή φτάνει τα 500 ευρώ.

Για οικογένειες που πληρώνουν και φοιτητικό ενοίκιο προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση έως 800 ευρώ. Έτσι, η συνολική επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση υπό προϋποθέσεις.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η ακίνητη περιουσία. Το περιουσιακό όριο αναφέρεται στις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεσή του.

Έλεγχοι και πρόσθετη ενίσχυση για εργαζομένους

Η επιστροφή υπολογίζεται με βάση τα δηλωμένα ποσά στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και στις φορολογικές δηλώσεις. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων προβλέπεται επιστροφή της ενίσχυσης με τόκο, αλλά και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία χρόνια.

Επιπλέον, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια μπορούν να λάβουν ενίσχυση που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, με ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ. Η επόμενη πληρωμή αφορά τις στεγαστικές δαπάνες του 2025.