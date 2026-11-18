Σημαντικές ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ φέρνει το 2027, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από απαλλαγές και εκπτώσεις που φτάνουν έως το 50%.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά περίπου 650.000 ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς, οι οποίοι από το επόμενο έτος θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Η απαλλαγή αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Προϋπόθεση είναι ο ιδιοκτήτης να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και η φορολογητέα αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Εξαιρείται η Αττική, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Έκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για περίπου 800.000 ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ για άγαμο, τις 10.000 ευρώ για ζευγάρι και τις 12.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Παράλληλα, ισχύουν περιορισμοί στη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων (έως 150 τ.μ.) και στην αξία της ακίνητης περιουσίας.

Πλήρη απαλλαγή μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες με μέλος που έχει αναπηρία τουλάχιστον 80%, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Έκπτωση έως 20% δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών, εφόσον διαθέτουν κάλυψη έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ η μείωση φτάνει το 20%, ενώ για μεγαλύτερης αξίας ακίνητα περιορίζεται στο 10%.

Για να εξασφαλιστεί ολόκληρη η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2027, απαιτείται ασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Για μικρότερη περίοδο, τουλάχιστον τριών μηνών, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.