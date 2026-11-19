Στο στόχαστρο των ελεγκτών 48 προϊόντα κρέατος – Πρόστιμα συνολικά 586.030 ευρώ μέσα σε οκτώ ημέρες και κατάσχεση περισσότερων από 8.500 απομιμητικών προϊόντων.

Πρόστιμο που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε εταιρεία τροφίμων, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε δεκάδες προϊόντα κρέατος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, το διάστημα 10 έως 17 Νοεμβρίου 2026 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 586.030 ευρώ, στο πλαίσιο ελέγχων για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Πρόστιμο 489.530 ευρώ

Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 489.530 ευρώ, επιβλήθηκε σε εταιρεία κρέατος καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 48 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων.

Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Το περιθώριο μικτού κέρδους εκφράζει τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης και στο κόστος απόκτησης ενός προϊόντος, πριν υπολογιστούν τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

Κατασχέθηκαν 8.523 απομιμητικά προϊόντα

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε πρόστιμα 30.000 ευρώ για άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και 66.500 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.523 τεμάχια.

Οι έλεγχοι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των τροφίμων επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και η επιβολή κυρώσεων αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να γνωστοποιηθεί εάν τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται στο σύνολο τους ή όχι…