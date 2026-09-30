Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις – Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Σήμερα (30.9.2026) είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις στις αιτήσεις των δικαιούχων προκειμένου να λάβουν επιδότηση ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση : μέχρι και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν πιθανές διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 στην αίτηση για την επιδότηση ενοικίου, ώστε να υπολογίσει η ΑΑΔΕ το τελικό ποσό επιστροφής που θα λάβουν πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές περί τα τέλη Νοεμβρίου.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την συνολική δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή παρουσιάζεται στο έντυπο Ε1 για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816) ή για τη φοιτητική (κωδικοί 817 έως 822).

Το ποσό επιστροφής αφορά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος για τους ενοικιαστές να εισπράξουν μέρος και όχι ολόκληρο το ποσό της παροχής. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας παραλείψεων ή σφαλμάτων στην διαδικασία συμπλήρωσης των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Πρόκειται για τους κωδικούς που αφορούν στις πληρωμές ενοικίων κατά το περασμένο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή (25.9.2026) η πίστωση δύο ενοικίων για μισθώματα ενοικίου σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.