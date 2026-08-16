Ο καιρός τη Δευτέρα 17/8/2026

Η μέρα ξεκίνησε με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι βοριάδες εξασθενούν ενώ η μεσημεριανή αστάθεια επηρεάζει τα δυτικά ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι Ν/Α τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας αναμένονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης περιμένουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Την Τρίτη αναμένονται τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι κυρίως στην ηπειρωτική χώρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και οι άνεμοι δυτικοί στα νότια πελάγη 3-5 μποφόρ.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο.