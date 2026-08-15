Ο καιρός την Κυριακή 16/8/2026

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι βοριάδες εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι τοπικά μέχρι 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά, στην Πελοπόννησο αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος έως 34 βαθμούς ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Στις Κυκλάδες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι Β, Β/Δ 5-7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις ενώ στα νότια αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Βοριάδες 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο από 19 έως 32 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα επικρατήσουν αίθριες καιρικές συνθήκες με μεσημεριανή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στα νότιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.