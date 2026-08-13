Ο καιρός την Παρασκευή 14/08/2026

Ο υδράργυρος σήμερα το πρωί έφτασε τους 34 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν την επικινδυνότητα πυρκαγιάς ενώ η θερμοκρασία σημειώνει πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Παρασκευή, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι Β/Α τοπικά μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές κατά τόπους. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και οι βοριάδες μέχρι 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες περιμένουμε αίθριο καιρό ενώ στα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 8 μποφόρ.

Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών, ενώ στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

Το Σάββατο, τα μελτέμια θα παραμείνουν ενισχυμένα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά.