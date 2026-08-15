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Το Σόι σου (Ε)
13:50
ALPHA NEWS
Μεσημεριανό δελτίο 15/8/2026
Περιγραφή δελτίου
Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας με λαμπρότητα και κατάνυξη
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Κεντρικό δελτίο 14/8/2026
Ο καιρός τo Σάββατο 15/08/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 14/08/2026
Κεντρικό Δελτίο 13/08/2026
Ο καιρός την Παρασκευή 14/08/2026
Έκτακτο δελτίο 13/8/2026
Μεσημεριανό δελτίο 13/8/2026
Κεντρικό Δελτίο 12/08/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 13/08/2026
Μεσημεριανό δελτίο 12/8/2026
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