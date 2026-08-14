Ο καιρός τo Σάββατο 15/08/2026

Ο υδράργυρος έφτασε σήμερα το πρωί τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, αύριο, βρίσκει τη χώρα με ενισχυμένους βοριάδες. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αναλυτικότερα, για αύριο Σάββατο, στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς στα δυτικά και οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 33 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό έως 4 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο από 20 έως 29 βαθμούς.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.