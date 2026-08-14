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Μεσημεριανό Δελτίο 14/08/2026
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Φωτιά στη Χαλκιδική Μεγάλες καταστροφές φόβοι για αναζωπυρώσεις
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Ο καιρός την Παρασκευή 14/08/2026
Έκτακτο δελτίο 13/8/2026
Μεσημεριανό δελτίο 13/8/2026
Κεντρικό Δελτίο 12/08/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 13/08/2026
Μεσημεριανό δελτίο 12/8/2026
Κεντρικό Δελτίο 11/08/2026
Ο καιρός την Τετάρτη 12/08/2026
Μεσημεριανό δελτίο 11/8/2026
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