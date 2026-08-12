Ο καιρός την Πέμπτη 13/08/2026

Σήμερα το πρωί επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34 βαθμούς.
Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά και οι βοριάδες ενισχύονται.
Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Α μέχρι 7 μποφόρ.
Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας αναμένεται αίθριος καιρός.
Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο περιμένουμε λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς. Οι άνεμοι Β Β/Δ έως 8 μποφόρ με πιο ενισχυμένες ριπές κατά τόπους.
Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ έως 8 μποφόρ.
Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη νότια Κρήτη μετά το μεσημέρι προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.
Στην Αττική θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς.
Τοπικές νεφώσεις αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.
Την Παρασκευή πρόσκαιρη αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6-8 και τοπικά πιθανόν να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.
Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες με τα μελτέμια να επιμένουν στο Αιγαίο.