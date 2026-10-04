Βίντεο: Ο Γιούργκεν Κλοπ στον Alphatv για το αποψινό παιχνίδι
Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για την Εθνική , τους παίχτες του και την Εθνική Ελλάδος . Κάθε αγώνας είναι σημαντικός τόνισε , δεν υπάρχει πρόγνωση και θα είναι ένας δύσκολος αγώνας.
Ο Γερμανός προπονητής μίλησε και για την ποιότητα αλλά και το ταλέντο που διαθέτει η Ελληνική ομάδα. Ο κ. Κλοπ αναγνώρισε την ικανότητα των Ελλώνων παιχτών να τηρήσουν το σχέδιο που είχαν προγραμματίσει με τον Ιβάν Γιβάνοβιτς.
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