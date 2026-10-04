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Βίντεο: Ο Γιούργκεν Κλοπ στον Alphatv για το αποψινό παιχνίδι

UEFA NATIONS LEAGUE
04/10/2026 12:59
Βίντεο: Ο Γιούργκεν Κλοπ στον Alphatv για το αποψινό παιχνίδι
΄΄Κάθε αγώνας είανι σημαντικός ΄΄ τόνισε στον Σπύρο Νάσιο ο Γερμανός προπονητής ΙΝΤΙΜΕ

Ο Γιούργκεν  Κλοπ μίλησε για την Εθνική , τους παίχτες του και την Εθνική Ελλάδος . Κάθε αγώνας είναι σημαντικός τόνισε , δεν υπάρχει πρόγνωση και θα είναι ένας δύσκολος αγώνας.

Ο Γερμανός προπονητής μίλησε και για την ποιότητα αλλά και το ταλέντο που διαθέτει η Ελληνική ομάδα. Ο κ. Κλοπ αναγνώρισε την ικανότητα των Ελλώνων παιχτών να τηρήσουν το σχέδιο που είχαν προγραμματίσει με τον Ιβάν Γιβάνοβιτς.

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