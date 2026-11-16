Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Σερβία, ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

“Το να έχεις τέσσερα παιχνίδια με τόσο δυνατές ομάδες όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι μεγάλη πρόκληση” είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Αναφερόμενος στο παιχνίδι με την Ολλανδία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχολίασε: “Άτυχο το παιχνίδι με την Ολλανδία, δύσκολο να ανταποκριθούν σήμερα οι ποδοσφαιριστές, όμως φτάσαμε πολύ κοντά στον στόχο”.

“Η υπέρβαση από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, είναι άξια θαυμασμού” τόνισε ο προπονητής.