Κάναμε το καθήκον μας είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Μάκης Γκαγκάτσης. Αφού ευχαρίστηκε τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό των διεθνών μας τόνισε χαρακτηριστικά:΄΄Η πορεία μας ήταν απόλυτα επιτυχημένη , έχουμε θετικό πρόσημο . Σκεφτείτε ποιές ομάδες έχουν προκριθεί , κάναμε το καθήκον μας , ο επόμενος στόχος μας είναι η κλήρωση και η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό μετά απο πολλά χρόνια΄΄.