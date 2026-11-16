Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Κωσταντίνος Κουλιεράκης μετά την νίκη κόντρα στην Σερβία.

“Τελείωσαν τα παιχνίδια δυστυχώς με τριπλή ισοβαθμία μείναμε εκτός προημιτελικών, εννοείται μας αφήνει μια πικρία” σχολίασε ο Κωσταντίνος Κουλιεράκης.

“Σήμερα αντιδράσαμε, συνεχίζουμε την πορεία μας. Τρία παιχνίδια στην έδρα μας ήμασταν αήττητοι, μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας η στήριξη του κόσμου”