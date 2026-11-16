Γιώργος Μασούρας: Πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με την Σερβία και την νίκη ο Γιώργος Μασούρας.
“Κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή σε όλη την πορεία μας και αυτό θα είναι οδηγός μας για τα επόμενα προκριματικά”, είπε ο Γ. Μασούρας για την πορεία της Εθνικής.
Για το γεγονός ότι Ελλάδα και Σερβία βρέθηκαν σε επαρχίακη πόλη και για την στήριξη του κόσμου ο ποδοσφαιριστής σχολίασε: “Παρά την πικρία της Παρασκευής ο κόσμος ήρθε και μας στήριξε μέχρι το 90 χειροκροτούσε”
“Αξίζαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, είναι κρίμα, αλλά κρατάμε τα θετικά”.
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